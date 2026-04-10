Arriva in Serie A grazie a Mourinho | affare da 35 milioni

Un giocatore di grande rilievo si trasferisce in Serie A grazie all’intervento di Mourinho, con un investimento di circa 35 milioni di euro. La Roma aveva mostrato interesse, ma ora il Napoli sta cercando di assicurarselo. L’affare ha coinvolto anche un’industria di trasferimenti di circa 30 milioni di euro, comprensivi di commissioni. Sullo sfondo, rimane l’interesse di un’altra squadra di alto livello.

Lo voleva la Roma e ora ci prova il Napoli. Inter sullo sfondo È stato l’acquisto più costoso dell’ultima campagna acquisti estiva, quasi 30 milioni commissioni etc. escluse, ma non ha rispettato le attese. Soprattutto, come riferiscono alcune fonti più o meno vicine a lui, non è entrato nelle grazie di José Mourinho. Tradotto: può dire addio al Benfica a fine stagione. Del resto il club portoghese sarà costretto a realizzare una cessione importante entro il 30 giugno per esigenze di bilancio legate al Fair Play Finanziario. Arriva in Serie A dopo la bocciatura di Mourinho: affare da 35 milioni (AnsaFoto) – Calciomercato.it Potrebbe durare appena una stagione l’avventura di Richard Rios al Benfica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Arriva in Serie A grazie a Mourinho: affare da 35 milioni Un ginocchio tra Mateta e il Milan: test decisivo in mattinata per un affare da 35 milioni'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulla trattativa che potrebbe portare Jean-Philippe Mateta dal Crystal... Leggi anche: Napoli, salutano Lucca e Lang. Arriva Giovane: affare da 20 milioni Temi più discussi: Serie A, chi arriva quarta? Como favorito, ma c'è un aspetto da non sottovalutare; La eSerie A Goleador arriva a Romics; Corsa alla Champions, i calendari a confronto; Serie A. Milan, arriva la decisione su Leao contro il Napoli?. Arriva «In utero»: Sergio Castellitto e Maria Pia Calzone nella nuova serie in onda su HBO MaxLa coppia Margaret Mazzantini – Sergio Castellitto torna a lavorare insieme nella nuova serie In utero. Da venerdì 8 maggio ... msn.com Su Hbo Max arriva 'In utero', la serie creata da Margaret Mazzantini sulla fecondazione assistitaAl centro le storie di Ruggero (Sergio Castellitto), ginecologo fondatore della clinica di fecondazione assistita 'Creatividad', e di Angelo (Alessio Fiorenza), giovane uomo trans e talentuoso biologo ... adnkronos.com Doppio allarme sul cherosene. Il primo arriva da Aci Europe, associazione di categoria che rappresenta gli operatori aeroportuali dell'Ue: "Se il transito attraverso lo Stretto di Hormuz non riprenderà in modo significativo e stabile entro le prossime tre settimane - facebook.com facebook Verde pubblico, a Staranzano arriva l'esperto: sabato 11 aprile l'incontro aperto a tutti #Staranzano #IlGoriziano x.com