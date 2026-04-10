Un rappresentante della federazione di arrampicata sportiva italiana, originario di La Spezia, ha incontrato il Papa in un evento ufficiale nel Vaticano. L’incontro si è svolto in un contesto solenne, coinvolgendo anche altre figure. La partecipazione si inserisce nel quadro delle celebrazioni legate ai recenti successi olimpici nel settore. L’evento ha visto la presenza di diverse personalità del mondo dello sport e delle istituzioni religiose.

Davide Battistella, esponente della Federazione arrampicata sportiva italiana originario di La Spezia, ha partecipato a un incontro solenne con Papa Leone XIV nel cuore del Vaticano. Il pontefice ha accolto in udienza i protagonisti delle Olimpiadi di Milano Cortina, premiando l’impegno dei medagliati olimpici e paralimpici per le eccellenze dimostrate durante la competizione. Durante il colloquio, il presidente della Fasi ha avuto modo di conversare brevemente con il Pontefice riguardo alla disciplina dell’arrampicata, un settore che sta registrando una crescita estremamente rapida su tutto il territorio nazionale. L’incontro ha la presenza di diversi presidenti di altre federazioni sportive, oltre a rappresentanti delle alte cariche dello Stato e delle forze militari, tutti riuniti per celebrare i traguardi raggiunti dagli atleti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arrampicata in Vaticano: il successo olimpico incontra il Papa

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