Armarsi di leggende per sopravvivere al caos guerra

Nell’autunno del 1938, poco dopo la firma degli accordi di Monaco che avevano fermato temporaneamente il rischio di guerra, un collega psicoanalista condivise con me un aneddoto che garantiva essere reale. Quel racconto, che mi fu riferito da un amico e collaboratore di lunga data, si inserisce in un periodo di grande tensione internazionale, segnato da eventi che avrebbero influenzato profondamente la storia europea e le vite di molte persone.

Nell’autunno del 1938, dopo che gli accordi di Monaco avevano scongiurato la guerra imminente, un amico e collega psicoanalista, il dottor Rudolph Loewenstein, mi raccontò il seguente aneddoto, di cui garantiva l’autenticità. Lo riporto testualmente: 1. “Nel settembre 1938, un giovane che aspettava di essere mobilitato da un giorno all’altro accompagna in auto la sua fidanzata da alcuni parenti a Laval. Si ferma poco fuori Parigi per fare benzina. Una coppia di una certa età gli chiede dove sta andando e lo prega di dare un passaggio alla signora diretta anche lei a Laval, mentre il signore tornava a Parigi per essere mobilitato il giorno seguente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Armarsi di leggende, per sopravvivere al caos guerra Famiglia bloccata in Thailandia dalla guerra, gara di solidarietà: “Non sappiamo come sopravvivere, ci hanno offerto un alloggio gratis”Crevalcore (Bologna), 12 marzo 2026 – Aiuti alla famiglia bloccata in Thailandia e l’interessamento del sindaco. L’Iran dopo 3 settimane di guerra, l’analista: “Decapitati vertici, ma il regime sa come sopravvivere”Dopo tre settimane di bombardamenti e l'eliminazione dei volti storici del potere, il sistema iraniano mostra crepe profonde ma non crolla.