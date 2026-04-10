Argentario cambio nel settore giovanile Il responsabile sarà Riccardo Dellepiane

Nel settore giovanile dell’Argentario si registra un cambio di responsabilità con la nomina di Riccardo Dellepiane. Il suo incarico prenderà il via con la prossima stagione, succedendo a Riccardo Berni, che ha deciso di lasciare l’incarico per motivi lavorativi. La società ha annunciato ufficialmente questa modifica, che interessa il settore giovanile e le attività correlate.

Nuova importante nomina nel settore giovanile dell’ Argentario. Riccardo Dellepiane sarà il nuovo responsabile del settore giovanile dell’Argentario per la prossima stagione succedendo a Riccardo Berni che per motivi lavorativi ha deciso di lasciare l’incarico. "La Ssd Argentario Calcio è lieta di annunciare Riccardo Dellepiane come nuovo responsabile del Settore giovanile per la prossima stagione – si legge nella nota societaria –. Dellepiane succede a Riccardo Berni, che ha deciso di lasciare l’incarico per impegni lavorativi. Lo ringraziamo per il suo impegno e la sua dedizione al nostro settore giovanile, fondamentale per la crescita in questi ultimi due anni, Berni sarà naturalmente ancora con noi per le prossime stagioni essendo una colonna portante del nostro progetto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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