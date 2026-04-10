Arezzo, la B e il fallimento della Ternana sono al centro di un possibile cambiamento in classifica nel girone B. La questione riguarda l'esclusione della squadra umbra e l'assegnazione di punti bonus in caso di esclusione dal campionato. Secondo quanto riferito, se la Ternana fosse esclusa, la squadra toscana avrebbe diritto a un aumento di 5 punti nel punteggio finale. La situazione potrebbe influenzare le posizioni finali della stagione.

di Luca Amorosi Il caso Ternana potrebbe riscrivere la classifica del girone B a giochi fatti o quasi, ma molto dipenderà dai prossimi passi: innanzitutto da cosa emergerà dall’ assemblea dei soci del club di lunedì prossimo e, contestualmente, se la squadra scenderà regolarmente in campo nelle restanti tre partite. Per cercare di districarsi nei meandri di una materia tanto delicata abbiamo parlato con il noto avvocato penalista aretino Mauro Messeri, specializzato in diritto penale e sportivo. Avvocato Messeri, la Ternana può essere esclusa dal campionato? "Premetto che non conosco la situazione economico-giuridica della Ternana, quindi posso parlare solo per ipotesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arezzo, la B e il crac Ternana: "Se esclusa il +5 è certo"

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