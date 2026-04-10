Arcola caso Specchia | polemica in Comune per l’uso politico dei fatti

Durante il consiglio comunale di giovedì, si è acceso un dibattito tra i consiglieri riguardo ad un episodio avvenuto presso l’impianto di trattamento rifiuti delle Pianazze. Un consigliere ha accusato l’amministrazione di aver utilizzato l’accaduto a fini politici, suscitando una polemica tra le parti coinvolte. La discussione si è concentrata sull’uso dell’evento come strumento per influenzare la percezione pubblica e le decisioni politiche.

Alessio Binetti ha accusato l’amministrazione di Arcola di strumentalizzare un episodio avvenuto presso l’impianto di trattamento rifiuti delle Pianazze per fini elettorali, durante il consiglio comunale tenutosi nella serata di giovedì. Secondo il capogruppo di Arcola Protagonista, la criticità occorsa all’interno dello stabilimento Specchia è stata gestita con efficacia dall’azienda stessa, senza che si verificassero feriti o danni, venendo però trasformata dal sindaco in una narrazione catastrofica rivolta alla cittadinanza. Gestione tecnica e investimenti sulla sicurezza nell’area delle Pianazze. L’episodio che ha scosso le sedie del consiglio comunale rappresenta la seconda volta in pochi mesi che lo stabilimento Specchia deve affrontare una situazione problematica, risolvendola secondo i protocolli normativi vigenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arcola, caso Specchia: polemica in Comune per l’uso politico dei fatti David di Michelangelo in alcuni spot di Futuro Nazionale, polemica a Firenze: “No ad uso politico”, Vannacci: “Viva la libertà”Futuro Nazionale ha difeso la scelta parlando di un "uso simbolico e non a scopo di lucro" e denunciando critiche "strumentali e pretestuose". A Telese c’è carenza di istituti scolastici, l’appello dei genitori: “Stop all’uso politico dei problemi”A Telese Terme il tema dell’edilizia scolastica torna al centro del dibattito pubblico, ma questa volta a prendere posizione sono direttamente i...