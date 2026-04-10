Arcisate ha un malore mentre guida il trattore nei campi | 79enne in condizioni disperate

Un pomeriggio come tanti si trasforma in un episodio drammatico nei campi di Arcisate, quando un uomo di 79 anni ha avuto un malore mentre era alla guida del trattore. La scena si svolge nei pressi del paese, tra i rumori abituali delle attività agricole e il silenzio interrotto dall’incidente. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi e i soccorritori sono intervenuti prontamente sul posto.

Arcisate (Varese), 10 aprile 2026 – Un pomeriggio come tanti, tra i campi ai margini del paese. Il rumore lento del trattore, il lavoro quotidiano, la normalità. Poi, all’improvviso, qualcosa si spezza. Un malore, la perdita di controllo, l’impatto. E la quiete della campagna che si trasforma in tragedia. È accaduto oggi, 10 aprile, poco prima delle 15, in via Donizetti ad Arcisate, lungo la strada che conduce a Velmaio. Qui, in una zona fatta di terreni coltivati e case sparse, un uomo di 79 anni stava lavorando, quando è stato colpito da un improvviso malore mentre era alla guida del suo trattore. Le sue condizioni sono gravissime. https:www. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arcisate, ha un malore mentre guida il trattore nei campi: 79enne in condizioni disperate Malore mentre è alla guida del trattore, muore un uomoUn uomo di 69 anni di Monte San Biagio ha perso la vita mentre si trovava alla guida del suo trattore.