Ad aprile 2026, il panorama culturale italiano si anima con numerosi eventi dedicati ai libri e ai festival letterari. Durante il mese, si svolgeranno incontri, presentazioni e rassegne che spaziano tra temi storici e prospettive future. Le iniziative coinvolgono librerie, teatri e spazi pubblici, offrendo un calendario ricco di appuntamenti rivolti a lettori di tutte le età. È un periodo in cui la cultura si fa protagonista nelle città di tutto il Paese.

Il culturale italiano si prepara a un mese di aprile 2026 caratterizzato da una densità senza precedenti di appuntamenti letterari, fiere dell’editoria e rassegne dedicate alla narrazione, con il Piemonte che vede protagonista la città di Torino attraverso il ritorno del Torino Comics presso il Lingotto Fiere tra il 17 e il 19 aprile. La programmazione nazionale spazia dai grandi eventi per l’infanzia alle celebrazioni della storia e della poesia contemporanea, coinvolgendo centri nevralgici come Roma, Bologna, Venezia e Napoli. Un mosaico di narrazioni tra tradizione storica e nuove generazioni. L’offerta culturale di questo periodo si sviluppa su più livelli, toccando le corde della memoria storica e quelle della formazione dei più giovani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aprile 2026: un’esplosione di libri e festival tra storia e futuro

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