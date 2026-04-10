Appuntamento con Puliamo Oleggio | pulizie per il territorio
Domenica 12 aprile alle 9.30, nel piazzale Aldo Moro di fronte alla scuola Rodari, si svolgerà la nuova edizione di
Nuovo appuntamento con "Puliamo Oleggio". Domenica 12 aprile, dalle ore 9.30 in piazzale Aldo Moro (di fronte alla scuola Rodari), ritorna la giornata dedicata alla pulizia del territorio, organizzata dal 2009 in città. Strade, aiuole, parchi e giardini saranno i principali indiziati per la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
"Pulizie di primavera", l'appuntamento che dà nuova vita a 1,3 tonnellate di materiali tessiliDurante l'evento i capi non più utilizzabili sono stati raccolti per il riciclo, mentre quelli in buono stato sono stati messi a disposizione in uno...