Apple Fitness+ ha annunciato il lancio di un nuovo programma chiamato “3 settimane di Pilates”, pensato per aiutare gli utenti a migliorare equilibrio e forza nel tempo. Il Pilates, metodo noto per la sua efficacia e sostenibilità, viene proposto in questa iniziativa come un’attività discreta e accessibile. Il programma si rivolge a chi desidera integrare questa disciplina nella propria routine quotidiana, offrendo un percorso strutturato di tre settimane.

C ’è un motivo se il Pilates continua a conquistare tutti: è discreto, efficace, e soprattutto sostenibile nel tempo. Non promette trasformazioni lampo, ma qualcosa di più prezioso – una relazione diversa con il proprio corpo. E oggi, con il nuovo programma di Apple Fitness+, questa disciplina diventa ancora più accessibile. Si chiama “3 settimane di Pilates” ed è il nuovo percorso pensato per accompagnare, passo dopo passo, chi vuole iniziare – o riprendere – ad allenarsi con consapevolezza. Nessuna performance estrema, nessuna pressione: solo 20 minuti, tre volte a settimana, per rimettere ordine tra respiro, movimento e mente. Perché fare pilates: tutti i benefici di questa disciplina X Il Pilates che si adatta (finalmente) alla vita reale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Apple Fitness+ lancia “3 settimane di Pilates”: il programma smart per ritrovare equilibrio e forza

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