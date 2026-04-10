Sabato 11 aprile, dalle 8.30 alle 10, torna su Radio 24 Amici e nemici, con Marianna Aprile e Daniele Bellasio. Ospiti della puntata saranno (in ordine alfabetico): Chiara Appendino (deputata del Movimento 5 Stelle), Guido Guidesi (assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia), Enrica Roddolo (giornalista del Corriere della Sera e scrittrice, tra le altre cose esperta di Regno Unito e Famiglia Reale), Nello Scavo (giornalista, inviato speciale del quotidiano Avvenire). Dopo i consueti editoriali di apertura, dalle 8.45 sarà ospite del programma Nello Scavo, collegato dal Libano. Con lui i conduttori discuteranno del conflitto e della fragile tregua in Iran e Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Appendino, Guidesi, Roddolo, Scavo ospiti ad Amici e nemici

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