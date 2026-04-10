ApP Avs e Rifondazione | Servono collegamenti sicuri con Le Mose

Un comunicato congiunto di Alternativa per Piacenza, Alleanza Verdi e Sinistra e Rifondazione Comunista sottolinea la necessità di realizzare collegamenti sicuri con l’area Le Mose. Le tre forze politiche hanno scritto al sindaco di Piacenza e alla presidente della Provincia, evidenziando l’importanza di interventi specifici per migliorare le connessioni logistiche nella zona. La richiesta si inserisce in un dibattito più ampio sulla mobilità e l’accessibilità locale.

Alternativa per Piacenza, Alleanza Verdi e Sinistra e Rifondazione Comunista scrivono al sindaco di Piacenza e alla presidente della Provincia sul tema logistica. A farsi portavoce delle istanze è Luigi Rabuffi, consigliere comunale di ApP. «A Piacenza – si legge nella missiva - la logistica la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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ApP presenta una risoluzione sul fine vita (con Avs) per una legge regionale«Sentiamo questo obbligo morale e politico: bisogna fare una legge regionale a carattere organizzativo e procedurale sul suicidio medicalmente...

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Nella logistica superato il limite: basta nuove aree se non si risolvono i problemi di sicurezzaRiceviamo e pubblichiamo la lettera aperta congiunta di ApP, AVS e Rifondazione Comunista alla Sindaca e alla Presidente della Provincia di PIacenza, ... piacenzasera.it

Da Avs a Rifondazione comunista: per la sinistra è colpa del governoTorino messa a ferro e fuoco? Colpa del governo. Dal centrodestra, lo sdegno per i disordini durante il corteo pro-Askatasuna è unanime, ma da sinistra si sollevano cori di accuse proprio contro ... ilgiornale.it

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