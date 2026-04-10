Apertura dell' anagrafe senza appuntamento per il rilascio della carta d' identità elettronica

A Venezia, l’Ufficio Anagrafe sarà aperto senza appuntamento per il rilascio della carta d’identità elettronica nei giorni di lunedì 13 e mercoledì 22 aprile, a partire dalle 14. Le sedi coinvolte sono quelle di Venezia, Mestre e Marghera, che offriranno questa apertura straordinaria con l’obiettivo di facilitare i cittadini. L’iniziativa si ripete anche nel mese di aprile, dopo le aperture precedenti.

Torna anche ad aprile l'apertura straordinaria dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Venezia per le sedi di Venezia, Mestre e Marghera: lunedì 13 e mercoledì 22, dalle ore 14.30 alle 17 i cittadini potranno accedere liberamente agli sportelli, senza necessità di prenotazione, per sostituire la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Carta d'identità elettronica, anche a marzo apertura straordinaria dell'Ufficio anagrafe per il rilascio della CieLe prenotazioni saranno disponibili a partire dalle ore 9 di giovedì 12 marzo sul sito del Ministero dell'Interno. Temi più discussi: Uffici Anagrafe: nuove aperture straordinarie per il rilascio della CIE; Carta di identità elettronica, Muggiò accelera: apertura straordinaria dell’ufficio Anagrafe; Sesto San Giovanni, addio carta d’identità cartacea: aperture straordinarie in Anagrafe; Passaggio dal cartaceo al nuovo formato della carta d'identità, aperture straordinarie per due sabati dell'Anagrafe di Potenza Picena. Open Day CIE: sabato 11 aprile apertura degli sportelli dell’Anagrafe di CuneoL’appuntamento è dedicato ai residenti che possiedono ancora la carta di identità cartacea. Non saranno rilasciate altre tipologie di certificati ... cuneodice.it Sabato 5 aprile apertura straordinaria dell’Anagrafe alla Sesta PortaPisa, 1 aprile 2025 - Open Day all’Ufficio Anagrafe alla Sesta Porta per sabato 5 aprile (dalle 08.30 alle 12.00) dedicato ai servizi anagrafici e alla consegna delle tessere elettorali ai nuovi ... lanazione.it Caffè Affari (ristretto) - le cose da sapere prima dell'apertura dei mercati, con @gualtiero_lugli: I mercati sperano nella tenuta del cessate il fuoco Usa-Iran Al via domani i negoziati tra Washington e Teheran a Islamabad Tornano a salire prezzi alla produz x.com La partnership, che ha portato all’apertura di 6 flagship store nel 2016 e che oggi conta 29 negozi a marchio in Italia, verrà festeggiata venerdì 10 e sabato 11 aprile a Oriocenter - facebook.com facebook