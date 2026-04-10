AperiTalk a Trebaseleghe | successo per il primo incontro sul lutto e nuovi appuntamenti il 14 aprile e 5 maggio

Martedì 17 marzo si è svolto il primo incontro di AperiTalk a Trebaseleghe, dedicato al tema del lutto, con una partecipazione significativa e coinvolgente. La serata ha visto presenti diverse persone che hanno condiviso riflessioni e esperienze. Sono stati annunciati nuovi appuntamenti, previsti per il 14 aprile e il 5 maggio, che proseguiranno su questa stessa tematica.

Grande successo per il primo appuntamento di AperiTalk, dedicato al tema del lutto. L’incontro, che si è tenuto martedì 17 marzo, ha registrato una partecipazione attenta e coinvolta.Grande partecipazione per il primo incontro dedicato al luttoUn momento intenso, capace di rompere il silenzio su. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Scioperi scuola aprile-maggio: tutte le date delle mobilitazioni dal 20 aprile al 7 maggioSecondo i dati del Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego, una prima giornata di mobilitazione è prevista per il 20 aprile 2026, con due... Screening oncologici itineranti sul Gargano: il calendario degli appuntamenti di aprilePartirà da Ischitella, il 15 aprile 2026, il programma primaverile degli screening oncologici itineranti sul Gargano per le donne.