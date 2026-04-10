Da tre giorni non si hanno notizie di Giuliano Arcaleni, un uomo di 84 anni residente a Prato. L’anziano è scomparso nel tardo pomeriggio di martedì dalla sua abitazione. La famiglia ha diffuso un nuovo appello per chiedere informazioni sulle sue eventuali tracce o spostamenti recenti. Le autorità continuano le ricerche, ma al momento nessun dettaglio utile è stato ancora individuato.

Ancora nessuna notizia di Giuliano Arcaleni (foto), 84 anni di Prato, che è sparito da casa nel tardo pomeriggio di martedì. La famiglia ha sporto denuncia sostenendo che l’anziano parente è soggetto a momenti di smarrimento e confusione e quindi teme per la sua incolumità. Le forze dell’ordine lo stanno cercando – è stato aperto il sistema di ricerca delle persone scomparse – non solo a Prato ma anche nelle province limitrofe, pur non escludendo che si possa trattare di un allontanamento volontario. Arcaleni è in grado di guidare l’automobile e quindi potrebbe aver deciso di non tornare a casa in modo volontario. La famiglia sta comunque vivendo ore di apprensione in quanto non sa dove sia finito e soprattutto vuole sapere se sta bene. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anziano sparito da tre giorni . Nuovo appello

Dramma in Irpinia: rinvenuto morto il panettiere sparito da due giorniTempo di lettura: 2 minutiSi sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Gianfranco Di Simone, il panettiere di Mercogliano di cui non si...

Leggi anche: Verona, il 14enne Diego Baroni sparito da 10 giorni: una pista sconvolgente

They Wanted Me Gone… He Made Me His Whole World

Argomenti più discussi: Anziano sparito da tre giorni . Nuovo appello; Anziano scomparso mentre cerca bruscandoli, fine delle speranze: recuperato il cadavere nel canale Vigenzone; Anziano scomparso mentre cerca bruscandoli, le ricerche nel canale Vigenzone VIDEO; Macabro ritrovamento in un fosso di campagna: il cadavere di Carlo scomparso da due mesi.

Anziano sparito da tre giorni . Nuovo appelloAncora nessuna notizia di Giuliano Arcaleni (foto), 84 anni di Prato, che è sparito da casa nel tardo pomeriggio ... lanazione.it

Anziano sparito: Il mistero dei conigli morti, trovati accanto al pollaio di Giuseppe, il 92enne che il 17 marzo è scomparso in Contrada Titolo di #Bernalda (#Matera). Senza esito le vaste ricerche in tutta la zona. Appello del sindaco: “Qualcuno ha informazioni u - facebook.com facebook