Anziana lasciata dodici ore in barella e poi rimandata a casa la replica dell' ospedale

Nella giornata di ieri è stata resa nota la vicenda di un’anziana di 87 anni che, dopo una caduta, avrebbe trascorso circa dodici ore su una barella nel pronto soccorso di Torrette. I familiari hanno riferito che, al termine del periodo di attesa, l’anziana è stata rimandata a casa senza ricevere ulteriori cure. L’ospedale ha successivamente fornito una risposta sulla gestione della situazione.

ANCONA - Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato la triste vicenda di un’anziana di 87 anni che a seguito di una caduta, secondo i familiari, avrebbe trascorso circa 12 ore su una barella nel pronto soccorso di Torrette. Nel primo pomeriggio di oggi è arrivata la replica dell’ospedale che ha. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Apre la porta dell’ascensore di casa, ma precipita nel vuoto: corsa in ospedale per un’anzianaPARABITA – Grave incidente in un edificio di Parabita: una donna di 72 anni apre la porta dell’ascensore, ma precipita nel vuoto: la cabina non si... Si finge carabiniere per truffare un’anziana: poi la chiude in casa e fugge in taxiNuovo episodio della truffa del finto carabiniere ai danni di un’anziana in Carnia. Argomenti più discussi: Anziano ha un malore e viene portato in ospedale: Papà ricoverato e lasciato solo dalla casa di riposo per 12 ore; Ore 14 Sera su RaiDue - Guida TV; Anziana scrive a Milo Infante durante la trasmissione Ore 14 ho sventato varie truffe non sono una nonnina. SPERO CHE UN FULMINE VI COLPISCA! Cicciano (Na): Questa creatura molto anziana è stata lasciata in una colonia felina. Non ci è potuto arrivare da solo perché quando lo abbiamo trovato circa una settimana fa era sotto shock, non mangiava e non beve - facebook.com facebook