Antonella Elia è nota per i suoi interventi più accesi in televisione, spesso sfociati in litigate che sono diventate iconiche tra il pubblico. Nel corso degli anni, alcune delle sue discussioni più animate sono state condivise ampiamente sui social e sono rimaste impresse negli archivi televisivi. La sua personalità, che combina momenti di dolcezza e impulsività, si manifesta frequentemente nelle sue reazioni durante le trasmissioni.

Antonella Elia, la biondina che sembra – nel carattere – non invecchiare mai, tenera e naif come un cartone animato, fino a quando non le si tocca un nervo scoperto. Perché a quel punto di trasforma. E considerato che di nervi scoperti che ha parecchi, basta veramente poco per mutarla da Cenerentola alla matrigna cattiva. La sua storia televisiva lo insegna: Antonella ha partecipato a praticamente tutti i reality televisivi, spaziando da Mediaset alla Rai, dall’ Isola dei Famosi al Grande Fratello, da Pechino Express a (di nuovo) il GF Vip. E ad ogni sua partecipazione ha collezionato delle litigate epiche, ai limiti della censura, entrate negli annali della televisione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Antonella Elia, regina delle sfuriate in tv: le 10 litigate diventate cult

Grande Fratello Vip, pagelle terza puntata: Antonella Elia regina del bucato (1), nessuno rifiuta Ibiza (5)La terza puntata in diretta del Grande Fratello Vip 5 ha reso possibile l'incontro che nessuno si augurava tra Antonella Elia e l'ex Pietro: per...

Pietro delle Piane dopo le parole di Antonella Elia al GF Vip: “Voglio fare chiarezza”Chi ha seguito il GF Vip lo scorso 24 marzo, non ha certamente dimenticato uno dei momenti più discussi della puntata.

Temi più discussi: Paola Caruso contro Antonella Elia, scontro di fuoco: Sei viscida e schifosa, Ti do un ceffone; Antonella Elia chiude con Alessandra Mussolini: Non ci voglio più avere a che fare; GfVip, le pagelle: Paola Caruso Show (7,5), Francesca Manzini crolla (5), Antonella Elia incoerente (5), Ilary e Selvaggia Lucarelli...; Antonella Elia chiude con Alessandra Mussolini: Regina del lecchinaggio di cu*o.

Antonella Elia provocatrice nata, Paola Caruso diversa da come si mostra | Ex Grande Fratello svela che…Ex concorrente del Grande Fratello e conoscente di Antonella Elia e Paola Caruso svela retroscena sulle due vip. ilsussidiario.net

GF Vip, la crisi di Antonella Elia: Perché devo subire tutto questo?. Interviene TodaroAl GF Vip si sono alzati un po’ troppo i toni e le provocazioni non sono passate inosservate: Antonella Elia in crisi nera ... dilei.it

Nel loft del GF Vip, Alessandra Mussolini e Antonella Elia sembrano due calamite con lo stesso polo: appena si avvicinano, boom, si respingono con la forza di un uragano emotivo. Da un lato Alessandra, che entra in ogni discussione come se stesse difende - facebook.com facebook

Antonella Elia perde il controllo al #GFVip, Raimondo Todaro la sente urlare e la porta via x.com