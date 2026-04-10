L’Antartide sta attraversando una fase di crisi legata ai cambiamenti climatici. La crescita delle temperature ha portato a un progressivo deterioramento degli habitat naturali di alcune specie di pinguini e otarie. Questi animali, che popolano le zone più fredde del continente, si trovano ora in difficoltà e sono considerati specie a rischio. Gli scienziati monitorano con attenzione le conseguenze di questo mutamento ambientale.

L’equilibrio biologico del polo sud sta collassando sotto la pressione di un clima che non concede tregua. L’ultimo aggiornamento della Lista Rossa IUCN conferma che i pinguini imperatore e le otarie antartiche sono stati ufficialmente riclassificati nella categoria in pericolo, segnali inequivocabili di una crisi ecosistemica che colpisce l’intero habitat polare. Il declino dei pinguini imperatore tra ghiaccio instabile e perdite demografiche. La sopravvivenza dei pinguini imperatore è strettamente legata alla solidità delle piattaforme gelate. Queste masse di ghiaccio rappresentano il fulcro vitale per l’intera colonia: servono infatti per i rituali di accoppiamento, la protezione delle uova, lo svezzamento dei piccoli e le fasi cruciali della muta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Antartide in crisi: pinguini e otarie ora sono specie in pericolo

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Wandering Penguin EXPLAINED

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