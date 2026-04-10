Anniversario della Polizia di Stato | 174 anni al servizio della sicurezza Mattarella | Grati per l’impegno contro soprusi e violenza

Il 10 aprile 2026, piazza del Popolo si è colorata di blu per festeggiare i 174 anni dalla fondazione della Polizia di Stato. In occasione dell’anniversario, il presidente della Repubblica ha espresso gratitudine per l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto a soprusi e violenza. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e delle forze di polizia, con momenti di commemorazione e saluti ufficiali.

Roma, 10 aprile 2026 – Piazza del Popolo si è tinta di blu per celebrare il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Un anniversario che, come ha sottolineato il Capo della Polizia, impone una riflessione “sulle nuove istanze di sicurezza provenienti dalle varie comunità territoriali e, quindi, sulla nostra contemporanea capacità di risposta. Comprendere il presente e riuscire a guardare nello stesso tempo il futuro. Questo il nostro compito”. La cerimonia solenne si è svolta alla presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa, del presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anniversario della Polizia di Stato: 174 anni al servizio della sicurezza. Mattarella: “Grati per l’impegno contro soprusi e violenza” Mattarella “Grati a Polizia, impegno contro soprusi e violenza”ROMA (ITALPRESS) – “La comunità nazionale rinnova alla Polizia di Stato, nel giorno che celebra il 174° anniversario di fondazione, gratitudine e... 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato: DonatoriNati in piazza della LibertàE' in programma un'importante iniziativa di solidarietà, in occasione delle celebrazioni per il 174° Anniversario della fondazione della Polizia di... Cerimonia per il 20° anniversario del CNAIPIC della Polizia postale Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; Polizia di Stato, a Roma si celebra il 174° anniversario: la diretta con Mattarella, Piantedosi e Pisani; 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, piazzale Brigata Legnano: modificata la viabilità; 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato - ChorusLife - eventi. Celebrato il 174° Anniversario della fondazione della Polizia di StatoLa Polizia di Stato oggi ha celebrato il 174° Anniversario dalla sua fondazione con una cerimonia che si è svolta presso la splendida cornice di San Vitale all’interno del Museo Nazionale di Ravenna, ... ravenna24ore.it Polizia di Stato, oggi si celebra la festa del 174° anniversario della fondazioneStampaOggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174° Anniversario è La pol ... salernonotizie.it Oggi è il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. L’occasione per riconoscere il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini in divisa che, con professionalità, impegno e senso delle istituzioni, garantiscono la sicurezza delle cittadine e dei ci - facebook.com facebook La Polizia festeggia il 174esimo anniversario della fondazione. A Bolzano la cermonia ufficiale con il questore Giuseppe Ferrari, la commissaria di governo Maddalena Travaglini e le autorità civili e militari #ioseguoTgr @TgrRai x.com