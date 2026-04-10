A Follonica si conclude sabato 11 aprile un progetto dedicato all’inclusione, iniziato un anno fa. Durante questo periodo sono stati svolti laboratori, uscite didattiche, attività con le percussioni e laboratori di cucina. La festa di chiusura sarà aperta a tutti e intende celebrare i risultati ottenuti dai partecipanti nel corso dell’ultimo anno. L’evento rappresenta la conclusione di un percorso di attività condivise e di crescita collettiva.

FOLLONICA Un anno di laboratori, uscite didattiche, percussioni e ricette si chiude il prossimo sabato 11 aprile con una festa aperta a tutti in cui verranno celebrati i traguardi raggiunti dai partecipanti. L’associazione "IPF odv" apre le porte della propria sede in Via dell’Edilizia 168 a partire dalle ore 16.00 per celebrare la conclusione di " Animiamo Casina mia al ritmo dell’inclusione ", un progetto pensato per favorire l’inclusione e l’autonomia di persone con disabilità, che è stato realizzato grazie al sostegno della Fondazione CR Firenze e del Coeso con il patrocinio del Comune di Follonica. Il pomeriggio si aprirà con le esibizioni dal vivo della "Band dei fuori tempo" e le coreografie dei membri del laboratorio di ballo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Animiamo casina mia’. Quando l’inclusione è un punto di partenza

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Festa di chiusura di 'Animiamo Casina mia': un pomeriggio di musica, danza e inclusione a FollonicaFesta conclusiva del progetto 'Animiamo Casina mia' sabato 11 aprile, dalle 16:00, per celebrare l'inclusione e l'autonomia di persone con disabilità. maremmanews.it

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