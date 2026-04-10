Animazione e horror | una serata speciale allo Spazio Alfieri

Lo Spazio Alfieri si appresta a organizzare una serata dedicata al cinema, con un focus particolare sui generi dell’animazione e dell’horror. L’evento prevede la proiezione di film e cortometraggi che rappresentano queste due categorie, offrendo al pubblico un’occasione di osservare come vengano interpretati e rappresentati sul grande schermo. La serata si svolgerà in un ambiente dedicato alla visione condivisa e alla scoperta di diversi stili narrativi.

Il Cinema Spazio Alfieri si prepara a ospitare una serata dedicata alla settima arte che unisce due generi apparentemente distanti: l’animazione e il cinema horror. L’appuntamento prevede la proiezione dei lavori premiati nelle edizioni 2026 di Animotion Film Festival e Horror ShowFest, con film e cortometraggi in lingua originale accompagnati da sottotitoli in italiano. Programmazione e dettagli economici per gli appassionati. L’evento si articolerà in due momenti distinti della serata. La prima parte, dedicata ad Animotion Film Festival, inizierà tra le 18:00 e le 20:00, mentre la sessione dell’Horror ShowFest prenderà il via alle 21:00 per concludersi verso le 23:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Animazione e horror: una serata speciale allo Spazio Alfieri Allo Spazio Alfieri, per il festival Rendez-vous, anteprima speciale del film "Love me tender"In esclusiva allo Spazio Alfieri, per il festival Rendez Vous, il meglio del cinema francese contemporaneo, il film della regista Anna Cazenave... Leggi anche: Premio Claudio Carabba: giovani critici crescono allo Spazio Alfieri Argomenti più discussi: Animotion film festival e horror show fest 2026; Dal 7 aprile torna Rendez-Vous, il cinema francese a Roma; Animotion film festival e horror show fest 2026. Firenze, allo Spazio Alfieri arriva Horror Fest con tre giorni di cinema da brividoDal 31 ottobre al 2 novembre due proiezioni giornaliere, sei film in lingua originale sottotitolati, la rassegna con i migliori film horror del momento: nuove uscite, registi e autori premiati, da ... lanazione.it Si riparte! Dopo le prèmiere maremmane il viaggio ha inizio! #tattiintheworld Spazio Alfieri Cineplex Pontedera Cinema Teatro Galliera - facebook.com facebook