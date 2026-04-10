Anghelos Roberto Latini al Mascagni

Domenica sera, al Teatro Mascagni di Chiusi, si concluderà la stagione teatrale con lo spettacolo ‘Ànghelos’ di Roberto Latini, che ne ha curato anche la regia. Lo spettacolo sarà l’ultimo in programma e si svolgerà alle 21. La rappresentazione si ispira a opere di Pier Paolo Pasolini e chiude la rassegna teatrale con questa interpretazione.

Chiude nel segno di Pier Paolo Pasolini la stagione del Teatro Mascagni di Chiusi. Sarà ‘ Ànghelos ’ di Roberto Latini, che ne cura anche la regia, l’ultimo spettacolo in scena per la rassegna, domenica (12 aprile) alle 21. Con lo stesso Latini, sul palco anche Elena Bucci, Luca Micheletti e Marcello Sambati. Quattro interpreti per quattro angeli, in riferimento ai ‘momenti dell’Angelo’ di ‘Il Vangelo secondo Matteo’, capolavoro di Pasolini, che attraverso la riscrittura di Latini passa dal grande schermo alla prosa, in questa produzione del Teatro della Toscana. "Ho scelto di riferirmi ai quattro momenti in cui appare l’angelo – spiega Latini – attribuendone ognuno a un attore che ho invitato appositamente per l’occasione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Anghelos". Roberto Latini al Mascagni Leggi anche: TeatroBasilica: Roberto Latini in “Giulietta e Romeo – stai leggero nel salto” dal 12 al 15 febbraio La rilettura di Roberto Latini dell’AntigoneAl Teatro Alighieri per La Stagione dei teatri 2025/2026 Roberto Latini presenta una rilettura contemporanea dell’Antigone di Anouilh, ambientata... Temi più discussi: Ánghelos, lo spettacolo di Roberto Latini al teatro Nuovo Rifredi Scena Aperta di Firenze; Anghelos. Roberto Latini al Mascagni; A Rifredi debutta Ánghelos lo spettacolo di Roberto Latini tratto da Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini – ASCOLTA; Ánghelos | Nuovo Rifredi Scena Aperta | Firenze. Anghelos. Roberto Latini al MascagniCon l’autore sul palco del teatro di Chiusi . Elena Bucci, Luca Micheletti e Marcello Sambati. lanazione.it Al Teatro di Rifredi «Ánghelos», spin-off del «Vangelo secondo Matteo» di PasoliniSul palco con Roberto Latini Elena Bucci (l'angelo dell'annunciazione), il grande attore-baritono Luca Micheletti (l'angelo caduto, Lucifero), Marcello Sambati (l'angelo della fuga in Egitto); inoltre ... firenzepost.it TGR Rai Toscana. . Fino a sabato al teatro di Rifredi, a Firenze, il debutto di Anghelos, il nuovo spettacolo di Roberto Latini prodotto dal Teatro della Toscana ispirato al film di Pier Paolo Pasolini "Il Vangelo Secondo Matteo". Alberto Severi, montaggio Matild - facebook.com facebook