Anestesista indagato per uccisione e tortura gatti posto in ferie forzate

Da brindisireport.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anestesista di 51 anni è stato sospeso dall'Asl di Brindisi con ferie forzate di due settimane. L'uomo è sotto indagine con l'accusa di aver ucciso tre gatti e di aver torturato altri quattro tra il 2023 e il 2025. La vicenda ha attirato l'attenzione locale, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire i fatti.

BRINDISI – L'Asl di Brindisi ha posto in ferie forzate, per la durata di due settimane, il 51enne Luca Cristian Ghezzani, anestesista indagato con l'accusa di aver ucciso tre gatti e di averne torturati altri quattro, in un arco temporale compreso fra il 2023 e il 2025. Il professionista nei. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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