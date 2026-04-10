Anestesista indagato per uccisione e tortura gatti posto in ferie forzate

Un anestesista di 51 anni è stato sospeso dall'Asl di Brindisi con ferie forzate di due settimane. L'uomo è sotto indagine con l'accusa di aver ucciso tre gatti e di aver torturato altri quattro tra il 2023 e il 2025. La vicenda ha attirato l'attenzione locale, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire i fatti.

BRINDISI – L'Asl di Brindisi ha posto in ferie forzate, per la durata di due settimane, il 51enne Luca Cristian Ghezzani, anestesista indagato con l'accusa di aver ucciso tre gatti e di averne torturati altri quattro, in un arco temporale compreso fra il 2023 e il 2025. Il professionista nei. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Brindisi, medico indagato su uccisione di gatti torna brevemente in servizio: nuovo stop della ASLBRINDISI - È tornata al centro dell’attenzione la vicenda che coinvolge un anestesista di 50 anni, Cristian Luca Ghezzani, in servizio presso l’ospedale Ospedale Antonio Perrino, indagato per presunti ... giornaledipuglia.com

Vicenda anestesista: attenzione e chiarezza per i cittadiniIl caso dell’anestesista indagato per episodi di maltrattamento e uccisione di animali rappresenta un fatto che ha profondamente scosso la coscienza della nostra comunità. brindisilibera.it

Anestesista indagato per uccisione e maltrattamenti di gatti torna al lavoro, scoppia la protesta All’ospedale Perrino di Brindisi cresce la tensione tra personale e direzione sanitaria Le accuse a carico di Cristian Luca Ghezzani, riferite al periodo 2023–2025, s - facebook.com facebook