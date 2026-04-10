Ancora guai per l’Inter | altro stop per Lautaro Martinez nella settimana decisiva Come sta e quando rientra

Da ilfattoquotidiano.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter continua a fare i conti con problemi fisici: questa volta tocca ancora a Lautaro Martinez, il capitano argentino. Dopo il ritorno a Pasqua contro la Roma, quando aveva segnato una doppietta, l’attaccante si è fermato a causa di un infortunio al polpaccio. La squadra non ha ancora comunicato i tempi di recupero, ma la sua assenza si farà sentire in vista delle prossime partite.

L’Inter perde ancora Lautaro Martinez. Il capitano argentino – che era tornato a Pasqua contro la Roma segnando una doppietta e dando una “ scossa ” importante alla squadra – si è fermato per un altro problema al polpaccio. Non è una ricaduta dopo il primo di febbraio perché questa volta l’infortunio è sempre nella gamba sinistra, ma al soleo. Di sicuro però è una mazzata importante per Chivu e per l’Inter. A comunicarlo è stato lo stesso club nerazzurro con una nota ufficiale. “Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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