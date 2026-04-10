L’Inter continua a fare i conti con problemi fisici: questa volta tocca ancora a Lautaro Martinez, il capitano argentino. Dopo il ritorno a Pasqua contro la Roma, quando aveva segnato una doppietta, l’attaccante si è fermato a causa di un infortunio al polpaccio. La squadra non ha ancora comunicato i tempi di recupero, ma la sua assenza si farà sentire in vista delle prossime partite.

L’Inter perde ancora Lautaro Martinez. Il capitano argentino – che era tornato a Pasqua contro la Roma segnando una doppietta e dando una “ scossa ” importante alla squadra – si è fermato per un altro problema al polpaccio. Non è una ricaduta dopo il primo di febbraio perché questa volta l’infortunio è sempre nella gamba sinistra, ma al soleo. Di sicuro però è una mazzata importante per Chivu e per l’Inter. A comunicarlo è stato lo stesso club nerazzurro con una nota ufficiale. “Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ancora guai per l’Inter: altro stop per Lautaro Martinez nella settimana decisiva. Come sta e quando rientra

Leggi anche: Ancora guai per l’Inter: Lautaro Martinez si ferma di nuovo, altri problemi al polpaccio. Come sta e quando rientra

Leggi anche: Calcio, Inter: ancora uno stop per Lautaro Martinez

Le parole di LAUTARO MARTINEZ e DIMARCO nel post partita di Udinese-Inter | DAZN

Temi più discussi: Crespo: Lautaro vale gran parte dell’Inter, ecco il motivo del calo. Chivu? Ha un grande merito; Crespo sicuro: Lautaro Martinez vale mezza Inter. L'uscita dalla Champions League? Lui non c'era...; Torino, Zapata salta il Pisa: scopri di più sull'infortunio del bomber; Inter-Roma, formazioni ufficiali: è emergenza in difesa, ma Chivu ritrova la ThuLa.

Calcio, Inter: ancora uno stop per Lautaro MartinezRoma, 10 apr. (askanews) - Nuovo stop muscolare per il capitano dell'Inter Lautaro Martinez. L'attaccante argentino ha accusato un fastidio ... sport.tiscali.it

Infortunio per Lautaro Martinez, risentimento muscolare per il capitano dell’Inter: quante partite saltaLautaro Martinez si ferma ancora. Il capitano dell'Inter ha un risentimento muscolare che lo costringe a saltare la gara di Como, quella interna con il ... fanpage.it

Lautaro Martinez si ferma ancora. Il capitano dell’Inter ha un risentimento muscolare. Quante partite salta: https://fanpa.ge/tSCez - facebook.com facebook

Guaio per i fantallenatori! Gli esami a cui si è sottoposto Lautaro Martinez hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. #Fantacalcio x.com