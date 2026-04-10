Dopo la partita contro il Barcellona, l’Atletico Madrid ha scritto alla Nasa, allegando una frase che fa riferimento al

Se la Champions League è la competizione delle stelle in campo, l’ Atletico Madrid allora fa davvero sul serio e chiede alla Nasa. L’8 aprile, in visita al Camp Nou per l’andata dei quarti di finale contro il Barcellona poi vinta per 0-2 dagli uomini di Simeone, il pullman della squadra madrilena è stato preso a sassata dai tifosi di casa. È la seconda volta che accade, dopo la gara di ritorno delle semifinali di Coppa del re. Un problema reiterato che i colchoneros, come li chiamano i fan, hanno preso con ironia. Sui social il club biancorosso ha scritto direttamente all’agenzia spaziale americana: “Stasera abbiamo visto anche noi il lato oscuro della Luna”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Anche noi abbiamo visto il lato oscuro della Luna”: l’Atletico Madrid scrive alla Nasa dopo il match contro il Barcellona

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Temi più discussi: Lancio di sassi contro il pullman: l'Atletico Madrid scrive alla Nasa; Pullman dell'Atletico preso a sassate al Camp Nou, il club spagnolo contatta… la NASA; Sassi al pullman prima del derby di Champions con il Barcellona: l'Atletico Madrid ci scherza sopra e cita Artemis II; Barcellona-Atlético Madrid, Flick: Pubill? Era rosso e rigore per noi. A cosa serve il VAR?.

Atletico, caso Pubill. Giuliano Simeone nervoso con la stampa: Ma avete visto la partita?I dubbi restano, e anche diversi, per l'episodio che ha visto Musso e soprattutto Pubill complici di un'azione nella propria area di rigore. tuttomercatoweb.com

Lancio di sassi contro il pullman: l'Atletico Madrid scrive alla NASAL'Atletico Madrid ha scelto la via dell'ironia per condannare il lancio di sassi verso il proprio pullman all'arrivo al Camp Nou prima della partita contro il Barcellona, valida per l'andata dei quart ... msn.com

Il “paradosso ”, se così vogliamo chiamarlo, evidenzia la situazione del calcio italiano: escluso dalla Nazionale, ma allo stesso tempo uno dei soli 4 italiani ancora protagonisti nei quarti di Champions League Al terzino dell'Atletico Madrid si a - facebook.com facebook

Di Marzio - Ederson ha un accordo con l'Atletico Madrid ma l'Inter sta cercando di capire se sia possibile inserirsi. Il tentativo va registrato perché l'Inter l'estate prossima farà almeno 5 operazioni nell'undici titolare e prenderà 2 centrocampisti: uno è Stankovic. x.com