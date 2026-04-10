Anche noi abbiamo visto il lato oscuro della Luna | l’Atletico Madrid scrive alla Nasa dopo il match contro il Barcellona

Da ilfattoquotidiano.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita contro il Barcellona, l’Atletico Madrid ha scritto alla Nasa, allegando una frase che fa riferimento al

Se la Champions League è la competizione delle stelle in campo, l’ Atletico Madrid allora fa davvero sul serio e chiede alla Nasa. L’8 aprile, in visita al Camp Nou per l’andata dei quarti di finale contro il Barcellona poi vinta per 0-2 dagli uomini di Simeone, il pullman della squadra madrilena è stato preso a sassata dai tifosi di casa. È la seconda volta che accade, dopo la gara di ritorno delle semifinali di Coppa del re. Un problema reiterato che i colchoneros, come li chiamano i fan, hanno preso con ironia. Sui social il club biancorosso ha scritto direttamente all’agenzia spaziale americana: “Stasera abbiamo visto anche noi il lato oscuro della Luna”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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