Anarchici morti Piantedosi | La minaccia eversiva è reale

Due militanti legati al movimento anarchico sono deceduti durante la realizzazione di un ordigno. Il ministro dell’interno ha dichiarato che questo episodio dimostra come la minaccia eversiva sia concreta e attuale. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione tra le forze dell’ordine, che hanno precisato di monitorare costantemente queste attività. La notizia ha avuto ampia diffusione sui mezzi di informazione nazionali.

(Adnkronos) – "Il recente episodio in cui due militanti della galassia anarchica hanno perso la vita mentre costruivano un ordigno non è una notizia da archiviare in fretta: è la conferma che la minaccia eversiva è reale, presente, attiva". Sono le parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel discorso pronunciato in occasione della cerimonia per il 174esimo anniversario della fondazione della Polizia in piazza del Popolo a Roma. "La Polizia – ha detto – svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione, nel monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e nella protezione degli obiettivi sensibili". "Mentre arretra l’immagine di... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

L'allarme di Piantedosi: "La minaccia anarchica eversiva è reale""Il recente episodio in cui due militanti della galassia anarchica hanno perso la vita mentre costruivano un ordigno non è una notizia da archiviare...

Piantedosi, 'minaccia eversiva è reale, presente, attiva'"Il recente episodio in cui due militanti della galassia anarchica hanno perso la vita mentre costruivano un ordigno non è una notizia da archiviare...

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