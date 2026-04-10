Anarchici morti Piantedosi | La minaccia eversiva è reale

Da periodicodaily.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due militanti legati al movimento anarchico sono deceduti durante la realizzazione di un ordigno. Il ministro dell’interno ha dichiarato che questo episodio dimostra come la minaccia eversiva sia concreta e attuale. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione tra le forze dell’ordine, che hanno precisato di monitorare costantemente queste attività. La notizia ha avuto ampia diffusione sui mezzi di informazione nazionali.

(Adnkronos) – "Il recente episodio in cui due militanti della galassia anarchica hanno perso la vita mentre costruivano un ordigno non è una notizia da archiviare in fretta: è la conferma che la minaccia eversiva è reale, presente, attiva". Sono le parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel discorso pronunciato in occasione della cerimonia per il 174esimo anniversario della fondazione della Polizia in piazza del Popolo a Roma. "La Polizia – ha detto – svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione, nel monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e nella protezione degli obiettivi sensibili". "Mentre arretra l’immagine di... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

L'allarme di Piantedosi: "La minaccia anarchica eversiva è reale""Il recente episodio in cui due militanti della galassia anarchica hanno perso la vita mentre costruivano un ordigno non è una notizia da archiviare...

Piantedosi, 'minaccia eversiva è reale, presente, attiva'"Il recente episodio in cui due militanti della galassia anarchica hanno perso la vita mentre costruivano un ordigno non è una notizia da archiviare...

Argomenti più discussi: Tornano gli anarchici. Ma non erano mai andati via; Alfredo Cospito fra i testimoni per gli anarchici a processo a Bologna.

Anarchici morti, Piantedosi: La minaccia eversiva è realeLe parole del ministro dell'Interno nella cerimonia per il 174esimo anniversario della fondazione della Polizia in piazza del Popolo a Roma ... adnkronos.com

Piantedosi alla festa della polizia: «La minaccia eversiva è reale, presente, attiva»«Il recente episodio in cui due militanti della galassia anarchica hanno perso la vita mentre costruivano un ordigno non è una notizia da archiviare in fretta: è la ... ilmessaggero.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.