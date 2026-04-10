Ampugnano l’aeroporto in Regione | Progetto inutile per il territorio

Le commissioni regionali Ambiente e Territorio e Sviluppo economico stanno esaminando il progetto di riqualificazione dell’aeroporto di Ampugnano. La proposta è stata definita “inutile per il territorio” da alcuni esponenti, mentre altri hanno avviato approfondimenti sulle implicazioni e le modalità di intervento. La discussione si concentra sulle potenziali ricadute e sulle esigenze di sviluppo locale legate all’operazione.

Il discusso progetto di riqualificazione dell’aeroporto di Ampugnano al centro del lavoro delle commissioni regionali Ambiente e Territorio e Sviluppo economico. In audizione, il sindaco di Sovicille, Giuseppe Gugliotti con l’assessore Francesco Verzulli, e il comitato ‘AmpugnaNo’, rappresentato dalla presidente Maria Rosa Mariani, Nicola Ulivieri e dalla presidente dell’associazione ‘Ampugnano per la salvaguardia del territorio’, Simonetta Pepi. L’audizione è stata richiesta sia dal sindaco che dai rappresentanti dei due comitati. Gugliotti ha ripercorso i passaggi più significativi della vicenda, iniziata con la contestata conferenza... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ampugnano, l’aeroporto in Regione: "Progetto inutile per il territorio" Oltre 200 milioni tra PNRR, Regione e aeroporto: ecco tutti gli interventi che cambiano il territorioFiumicino, 21 febbraio 2026 – Oltre duecento milioni di euro tra fondi PNRR, programmazione regionale e investimenti infrastrutturali con ricaduta... Il comitato Viabilità e Territorio: "Decisione presa, evento inutile"Comitato Viabilità e Territorio di Castenaso: "Prima si decide, poi si partecipa. Si parla di: Ampugnano, l’aeroporto in Regione: Progetto inutile per il territorio; Infrastrutture: aeroporto Ampugnano, sentiti in commissione sindaco Sovicille e comitati. Aeroporto di Ampugnano. Nuovo blitz del comitato. Manifesti e slogan in ComuneHanno già iniziato a parlare di Ampugnano?. Arrivano trafelati in Consiglio comunale i membri del Comitato contro il progetto di aeroporto nel territorio di Sovicille. Sono ’armati’ di poster e ... lanazione.it