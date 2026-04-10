Amnesia Milano | tutti i suoi guest in console per il mese di aprile

A Milano, il club Amnesia ha annunciato la presenza di numerosi ospiti in console per tutto il mese di aprile. La programmazione si concentra sulla musica elettronica, alternando artisti di house e techno provenienti da diverse parti del mondo. La proposta si rinnova mantenendo un equilibrio tra innovazione e continuità, seguendo un metodo ben preciso che identifica le serate del locale. La stagione 202526 prosegue su questa linea di trasversalità musicale.

Innovarsi e confermarsi, con metodo e visione: questi i principi e le regole che da sempre guidano l’Amnesia Milano, la cui programmazione anche nel 202526 si sta sviluppando all’insegna della trasversalità, capace di proporre il meglio della house e della techno mondiale, alternando pesi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Amnesia Milano: tutti i dj in console per il febbraio 'olimpico'Febbraio 2026: da sempre Amnesia Milano è un club che guarda e costruisce oltre l’immediato, capace di leggere il contesto in cui si muove e di...

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Questa notte - dalle 23:30 alle 05:00 Amnesia Milano #Built for Sound in collaboration w/ Underpass In un panorama clubbing sempre più frammentato e sempre più alla ricerca di sé stesso, Amnesia Milano sceglie la via della coerenza. Ogni sua serata nasc - facebook.com facebook