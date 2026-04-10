Amici 25 anticipazioni Serale 11 Aprile | eliminato e ritorno di una professionista

Sabato 11 aprile 2026 sarà trasmessa su Canale 5 una nuova puntata serale di Amici 25, registrata giovedì 9 aprile. Durante l’episodio, ci sarà l’eliminazione di uno dei concorrenti e il ritorno di una professionista del programma. La puntata si inserisce nella fase finale della stagione e sarà visibile in prima serata.

Sabato 11 aprile 2026 torna in prima serata su Canale 5 il Serale di Amici 25, con una nuova puntata registrata giovedì 9 aprile. Il talent show condotto da Maria De Filippi entra sempre più nel vivo tra esibizioni, guanti di sfida e momenti di spettacolo. In giuria Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, con Cristiano Malgioglio giudice speciale. Tra gare serrate e ospiti in studio, cresce l’attesa per scoprire chi dovrà abbandonare la scuola. Il compenso percepito dai professori del talent Ospiti della puntata e momento comico. Tra gli ospiti della quarta puntata del Serale di Amici 25 c’è J-Ax, che si esibisce con “Italia Starter Pack”. In studio anche Orietta Berti e Pierpaolo Spollon, mentre il momento comico è affidato a Vincenzo Comunale, protagonista di un siparietto durante la serata. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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