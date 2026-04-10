Dopo quasi cinquant’anni, si torna a parlare di amianto nel talco e delle cause legali che ne sono seguite. La questione ha portato a numerose azioni legali per risarcimento danni, coinvolgendo diversi processi giudiziari. Recentemente, anche una pubblicazione scientifica ha affrontato il tema, contribuendo a fare chiarezza sulla presenza di amianto in alcuni prodotti a base di talco.

La verità sul talco e l’ amianto arriva dopo quasi mezzo secolo e una montagna di cause per risarcimento danni. Ma che cosa è successo? La rivista ‘The Lancet’ ha ritirato un commento anonimo pubblicato 49 anni fa sulla sicurezza del talco, dopo che due ricercatori hanno scoperto che l’autore era un consulente retribuito di Johnson & Johnson, all’epoca una delle principali aziende produttrici di talco. “Nel 1977 The Lancet pubblicava un commento anonimo: l’amianto nel talco non è un rischio, non serve regolamentare. Nessuna verifica sperimentale. Solo un’opinione autorevole su una rivista autorevole. Che per decenni ha funzionato come una dimostrazione”, dice a LaSalute di LaPresse Arnaldo D’Amico, medico giornalista scientifico e autore del libro ‘La memoria del nemico’ (Il Saggiatore). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Amianto nel talco, la mossa di The Lancet e la verità dopo 49 anni

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