Ambiente | al via a Paestum Ritmare rifiuti trasformati in strumenti musicali

Da salernotoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 aprile, presso l'Oasi Dunale di Paestum, Legambiente e il Centro Servizi per il Volontariato "Sodalis" di Salerno daranno il via a "Ritmare", un'iniziativa per contrastare l'inquinamento costiero attraverso la fusione tra tutela del territorio e pratica musicale. Il percorso si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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