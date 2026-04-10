Ambiente | al via a Paestum Ritmare rifiuti trasformati in strumenti musicali
Domenica 12 aprile, presso l'Oasi Dunale di Paestum, Legambiente e il Centro Servizi per il Volontariato "Sodalis" di Salerno daranno il via a "Ritmare", un'iniziativa per contrastare l'inquinamento costiero attraverso la fusione tra tutela del territorio e pratica musicale. Il percorso si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Musica da toccare e ascoltare: al Museo degli Strumenti Musicali arriva “Sinestesie dal Mondo”Cosa: Sinestesie dal Mondo, un nuovo percorso espositivo multimediale e inclusivo dedicato alla musica dei cinque continenti.
L’azienda di strumenti musicali. Bontempi al Festival di SanremoIl Festival di Sanremo 2026 segna una tappa storica per l’industria musicale italiana: Bontempi, azienda fondata nel 1937 con sede a Camerano, entra...
Temi più discussi: A Capaccio Paestum un impianto a biometano che coniuga ambiente e sviluppo; Capaccio Paestum al setaccio: sequestrato un fondo agricolo, scattano le denunce; Transizione ecologica, al via la quinta edizione della Scuola Safte; Capaccio Paestum, Via Crucis vivente di Spinazzo: make up curato dagli allievi della SGE Form.
Disastro ambientale a Capaccio Paestum: sigilli a un’azienda bufalinaCapaccio Paestum – Il pugno duro dell'amministrazione comunale contro i reati ambientali segna un nuovo, importante punto a favore della tutela del ... cronachedellacampania.it
Capaccio Paestum, sequestro di un’azienda bufalina: irregolarità nella gestione dei refluiProseguono i controlli ambientali sul territorio comunale di Capaccio Paestum, con particolare attenzione alle aziende zootecniche e alla corretta gestione dei reflui, nell’ottica ... ilmattino.it
Domenica 12 aprile #Venezia rinnova il proprio impegno per l’ambiente con una giornata dedicata alla sostenibilità e alla cura del verde urbano! Il Comune di Venezia rinnova il suo impegno per l’ambiente con un’iniziativa dedicata a tutta la cittadinanz x.com
Mani unite per l’Ambiente Il Comune di Locorotondo, in collaborazione con Monteco S.p.A., invita tutta la cittadinanza a partecipare alla giornata di pulizia volontaria in programma domenica 19 aprile 2026. Ore 09:00 Raduno: piazzola Madonna di Lou - facebook.com facebook