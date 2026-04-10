Amalfi ok della Regione a nuovi negozi nel centro | intesa sulla misura sperimentale

La Regione Campania ha dato il suo consenso alla proposta del Comune di Amalfi di limitare temporaneamente, per un anno, l’apertura di nuovi negozi nel centro storico. La misura, adottata dall’amministrazione locale, mira a regolamentare il settore commerciale nel cuore della città. La decisione è stata formalizzata attraverso un’intesa ufficiale tra le autorità regionali e comunali, rendendo operative le restrizioni in via sperimentale.

La Regione Campania ha espresso l’intesa sulla proposta adottata dal Comune di Amalfi per interdire, in via sperimentale per dodici mesi, l’apertura di nuove attività commerciali nel centro storico. Il provvedimento, che mira a frenare lo snaturamento del tessuto urbano, blocca non solo i nuovi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it DMO “Amalfi Coast”: al via l’iter di costituzione della Destination Management Organization della Costa d’AmalfiLa delibera che avvia il processo di trasformazione al momento è stata adottata da Amalfi, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Praiano,... Nuovi negozi in centro a Bologna, da Kartell a C.P. Company: riecco i grandi marchiBologna, 5 febbraio 2026 – Nella scacchiera commerciale cittadina, ecco tutti i nuovi movimenti che danno brio al tessuto economico, segnalando un... Si parla di: Amalfi, 7 mln di euro per la messa in sicurezza del costone roccioso Canale Pendolo. Amalfi, 7,7 milioni di euro per mettere in sicurezza il costone di VetticaIl Comune di Amalfi ha ottenuto un finanziamento di 7 milioni e 780mila euro a valere sui fondi FESR 2021/2027 della Regione Campania per la messa in ... cronachedellacampania.it Amalfi, finanziato per 7 milioni 780 mila euro l’intervento di messa in sicurezza del Costone roccioso Canale Pendolo7 milioni e 780mila euro a valere sui fondi FESR 2021/2027 - Regione Campania: è il finanziamento ottenuto dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco ... napolivillage.com