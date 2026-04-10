Durante la trasmissione serale su Canale 5, l'ospite ha preso parte a una scena in cui ha bruciato una foto, generando reazioni immediate sui social. L’episodio ha coinvolto anche il collega presente in studio, che ha assistito alla scena senza intervenire. L’evento ha portato a numerosi commenti e discussioni tra gli utenti, alcuni dei quali hanno criticato l’atteggiamento dell’ospite durante il programma. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo all’accaduto.

Durante la messa in onda di Stanno tutti invitati su Canale 5, Amadeus ha partecipato a un momento comico che ha scatenato forti polemiche online dopo aver bruciato la foto di Stefano De Martino. Il gesto è avvenuto durante uno sketch condotto da Pio e Amedeo, proprio mentre il collega festeggiava il compleanno del figlio Santiago. La dinamica dello sketch tra ironia e tensioni televisive. Il programma di Canale 5 ha messo al centro della scena una gag costruita sulla necessità di una rinascita professionale per il conduttore. Pio e Amedeo hanno spinto Amadeus verso un falò simbolico, esortandolo a fare tesoro dell’umiltà per ripartire da una posizione più bassa nella gerarchia mediatica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amadeus sfida De Martino in TV: brucia la sua foto e scatena il caos

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Anticipazioni puntata serale di sabato 11 aprile: Giudici: Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario. Giudice speciale: Cristiano Malgioglio Ruolo Speciale: Alessandro Cattelan Ospiti musicali: J-Ax per cantare Italia Starter Pack Ospiti vari: Orietta Berti e Pier - facebook.com facebook