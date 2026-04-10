Altri due arresti nel commando di Vignola rintracciati un fuggitivo e un organizzatore

Due persone sono state arrestate nel contesto dell'indagine sul gruppo coinvolto nella tentativa di rapina a un furgone portavalori avvenuta nei giorni scorsi in autostrada, a Vignola. Le forze dell'ordine hanno anche rintracciato un fuggitivo e identificato l'organizzatore dell'operazione. Le operazioni di polizia hanno portato alla chiusura del cerchio attorno al commando, che si preparava a mettere in atto il colpo.

Il cerchio si è definitivamente chiuso attorno al commando pronto a far scattare una complessa rapina un furgone portavalori in autostrada, bloccato nei giorni scorsi a Vignola. Nella giornata di ieri, gli investigatori delle Squadre Mobili di Modena, Bologna, Chieti e Foggia, supportati dal. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Furti a Putignano e Gioia del Colle, preso il fuggitivo che scappò a piedi: caccia agli altri due compliciI fatti risalgono a ottobre 2025, quando due membri di un gruppo di cinque persone erano stati arrestati, mentre in tre, incluso l'ultimo arrestato,... Omicidio a Cesa nel 1999, arrestati dopo 27 anni due cugini rintracciati a Diber: i dettagli dell'operazioneDue cugini albanesi, ricercati da 24 anni per omicidio e tentato omicidio a seguito di una brutale aggressione avvenuta a Cesa (Caserta) nel 1999,... Argomenti più discussi: Solofra, truffa da mezzo miliardo per riciclaggio di capitali: 13 misure cautelari, otto in carcere; Blitz della Guardia di Finanza a Solofra: smantellata maxi-associazione dedita al riciclaggio internazionale. Altri due arresti nella banda di rapinatori dopo il blitz di VignolaNuovo, importante sviluppo nelle indagini contro la banda di rapinatori sgominata a Vignola, nel modenese lo scorso 18 marzo mentre organizzava un assalto a un portavalori in autostrada. Altri due ... rainews.it Sventato l’assalto a un portavalori, sparatoria e agente ferito: 14 arresti. Nel covo un vero arsenaleBlitz della polizia in un casolare di Vignola dove una banda stava pianificando una rapina in autostrada Malviventi fuggiti nei campi, conflitto a fuoco. Erano pronti a colpire furgoni blindati in par ... msn.com Buongiorno siamo una coppia con un bambino piccolo. Cerchiamo appartamento SU BAZZANO E VIGNOLA in AFFITTO 500/600 max. Per chi ha un appartamento disponibile mi contatti in privato gentilmente. Grazie - facebook.com facebook