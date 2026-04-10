Alla stazione ferroviaria di Gallarate si sono verificati nuovamente episodi di violenza, con una rissa che ha richiamato l’attenzione dei presenti. La zona viene descritta come costantemente monitorata, ma le autorità sono state sollecitate a intervenire per garantire maggiore sicurezza. La stazione rimane al centro delle cronache cittadine a causa di questi eventi che contribuiscono a un diffuso senso di insicurezza tra i cittadini.

La stazione ferroviaria di Gallarate torna al centro delle cronache cittadine, teatro di episodi di violenza che alimentano un senso diffuso di insicurezza. A definirla "come il far west" è Europa Verde Gallarate, una descrizione che trova riscontro nell’ennesimo pestaggio avvenuto nella serata di mercoledì. Erano circa le 22 quando urla provenienti dall’area d’ingresso hanno attirato l’attenzione di residenti e passanti: un gruppo di stranieri si è affrontato a colpi di calci e insulti sotto gli occhi di pendolari divisi tra chi si è affrettato ad allontanarsi e chi, ormai assuefatto, ha proseguito senza scomporsi. Un episodio che si... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Altra violenta rissa alla stazione: "Zona sempre sotto controllo. Ma la Prefettura deve intervenire"

Un’altra rissa davanti alla stazione: "A picchiarsi erano una ventina. Hanno abbattuto delle transenne"Ancora tensione nell’area della stazione ferroviaria di Ravenna, dove in serata si è verificata l’ennesima rissa che ha coinvolto un gruppo numeroso...

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Altra violenta rissa alla stazione: Zona sempre sotto controllo. Ma la Prefettura deve intervenireGallarate, sempre più critica la situazione nell’area vicino alla Ferrovia. L’assessore GErmano dall’Igna: Non può diventare una zona franca. ilgiorno.it

Violenta rissa a Trapani: uomo perde un orecchio, diversi feritiAd avere la peggio sarebbe stato proprio un uomo straniero, intervenuto nel tentativo di sedare la rissa, che avrebbe riportato gravissime ferite, tra cui la perdita di un orecchio. L’uomo è stato ... tp24.it

“Un’altra aggressione. Un altro ragazzo. Un’altra morte.” E noi scorriamo. Leggiamo, commentiamo, ci indigniamo un attimo… e poi andiamo avanti. È questo che fa più paura non è solo la violenza, ma il fatto che ci stiamo abituando. Un ragazzo di 20 anni uc - facebook.com facebook