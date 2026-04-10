Alonso al volante del Papa | l’ipotesi shock per la Spagna 2026

Una notizia che sta facendo discutere riguarda la possibilità che un famoso pilota spagnolo possa essere al volante di un veicolo papale durante un evento in Spagna previsto per il 2026. La voce si diffonde in rete e sui media internazionali, generando attenzione e curiosità. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma la notizia ha già suscitato molte reazioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

L’ipotesi che il pilota spagnolo Fernando Alonso possa assumere il comando della vettura papale durante la prossima visita di Leone XIV in Spagna sta alimentando un acceso dibattito internazionale. La suggestione, emersa dalle analisi riguardanti l’itinerario del Pontefice previsto tra il 6 e il 12 giugno 2026, riporta alla luce un episodio emblematico avvenuto circa quindici anni fa e apre scenari inediti sulla gestione logistica di eventi di tale portata simbolica. Un precedente negato tra protocollo e sicurezza. La possibilità che il campione spagnolo possa guidare il veicolo del Santo Padre non è affatto una novità assoluta per gli addetti ai lavori, ma rappresenta piuttosto un ritorno su un tema già affrontato nel 2011. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alonso al volante del Papa: l’ipotesi shock per la Spagna 2026 Leggi anche: Liverpool, ipotesi affascinante dalla Spagna: Xabi Alonso in panchina e Güler come colpaccio di mercato Leone XIV, la papamobile in pole position: Alonso possibile autista del Pontefice in SpagnaE chi se lo immaginava? Anche se si tratta (almeno per il momento) di una semplice suggestione, l’idea che il pilota di Formula 1 Fernando Alonso... Temi più discussi: Quando a Fernando Alonso non permisero di guidare la papamobile (ma a giugno lo spagnolo ci riprova); Il campione di F1 Fernando Alonso alla guida della Papamobile? Il piano e lo 'scandalo'; Alonso vede la bandiera a scacchi Il punto sui problemi Aston Martin-Honda; Button è sicuro: Honda arriverà. Sono gli unici che possono scardinare i top-4. Clamoroso Alonso, il volante dell’Aston Martin si stacca in piena curva: deve rimontarlo al voloGrande spavento per Fernando Alonso nelle prove libere del GP del Bahrain della Formula 1 2025: lo sterzo della sua Aston Martin si è staccato improvvisamente mentre stava svoltando in una curva e per ... fanpage.it Fernando Alonso e il tentativo (fallito) di guidare la papamobile nel 2011Nel 2011 il Vaticano rifiutò la proposta che Fernando Alonso guidasse la Papamobile per motivi di sicurezza. Con la visita di Papa Leo XIV in Spagna nel 2026 il tema torna al centro del dibattito tra ... msn.com ALONSO ALLA GUIDA DELLA PAPAMOBILE Nel 2011 l’idea sembrava quasi una provocazione: mettere Fernando Alonso al volante della papamobile durante la visita di Papa Benedetto XVI in Spagna. Il Vaticano però chiuse subito la porta, preferendo affi - facebook.com facebook Autista del Papa, Alonso ci riprova: a giugno Fernando potrebbe guidare la papamobile #alonso #f1 #papa #papamobile x.com