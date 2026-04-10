Allerta metalli pesanti | scatta il richiamo per pesce spada e posate

Il Ministero della Salute ha emesso due richiami precauzionali per prodotti alimentari: il pesce spada e alcune posate. Entrambi i prodotti sono stati ritirati dal mercato a causa di livelli di metalli pesanti superiori ai limiti previsti dalla legge. La notifica riguarda prodotti molto diversi tra loro, ma con un elemento comune legato alla presenza di sostanze nocive. La comunicazione invita i consumatori a verificare la provenienza e a evitare l’uso di tali prodotti.

Il Ministero della Salute ha segnalato due nuovi richiami precauzionali che riguardano prodotti molto diversi tra loro, ma accomunati dalla presenza di metalli pesanti oltre i limiti consentiti dalla normativa. Nel dettaglio si tratta di un lotto di pesce spada surgelato e di alcune posate da tavola distribuite sul mercato italiano. Le autorità invitano i consumatori alla massima attenzione e a verificare eventuali prodotti in proprio possesso. Il primo provvedimento riguarda un lotto di pesce spada surgelato a marchio Surgelati Italpesca, segnalato direttamente dal produttore. Il motivo del richiamo è la presenza di mercurio superiore ai limiti di legge, un elemento particolarmente monitorato nei prodotti ittici per i possibili rischi legati al consumo prolungato. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Allerta metalli pesanti: scatta il richiamo per pesce spada e posate Metalli pesanti e idrocarburi nel terreno, sotto la foce dell'Oreto c’è una discarica ignorata per anni: “Urge monitoraggio sanitario”Per oltre cinquant’anni quell’area, un tempo affollata dai palermitani che si riversavano nella Costa sud per un bagno o una passeggiata, è stata... Fano, Pm10: Airone critica restrizioni, chiede controlli su industrie e indagini su Alzheimer e metalli pesanti.La stretta del Comune di Fano contro le Pm10, che prevede restrizioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti e all'utilizzo di impianti di...