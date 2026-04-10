L'allenatore del Milan ha sottolineato che, con sette partite ancora da giocare fino alla fine dell'anno, la squadra ha bisogno di raccogliere qualche punto in più per raggiungere l'obiettivo di qualificarsi in Champions League. Durante la conferenza stampa, ha ricordato che il percorso deve essere fatto passo dopo passo, senza perdere di vista la priorità di ottenere i risultati necessari per arrivare alla competizione europea.

MILANO - "Da qui a fine anno ci sono ancora sette partite. Ci mancano un po' di punti per arrivare al nostro obiettivo, che è la Champions. Dobbiamo arrivarci un passetto alla volta". Lo ha detto il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida con l'Udinese che segue la sconfitta patita contro il Napoli. "Al Maradona abbiamo fatto una buona partita, il risultato condiziona il giudizio - aggiunge il mister rossonero in conferenza stampa - L'aspetto psicologico? È normale che dopo che perdi a Napoli e perdi il secondo posto, e vai a 9 punti dall'Inter. I primi due giorni sono stati i più difficili, però poi bisogna virare sull'obiettivo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Allegri sprona il Milan "Arrivare in Champions un passetto alla volta"

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