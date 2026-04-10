Durante la conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha commentato le parole di Antonio Cassano, che aveva parlato di un possibile impatto di Allegri sul calcio. Allegri ha affermato che, se le sue azioni avessero influenzato il calcio, sarebbe un onore. La discussione tra i due è stata motivata dalle dichiarazioni di Cassano, che si erano concentrate sulla carriera e sull’approccio di Allegri nel mondo del calcio.

Massimiliano Allegri ha risposto ai commenti di Antonio Cassano durante la conferenza stampa pre-partita del Milan, affrontando le critiche ricevute sul suo impatto con il calcio nazionale e analizzando il momento tecnico dei rossoneri prima del confronto con l’Udinese a San Siro, previsto per sabato 11 aprile alle ore 18:00. L’impatto metodologico tra polemica e riconoscimento. Le parole di Antonio Cassano, espresse nel corso della trasmissione Viva El Futbol insieme a Nicola Ventola e Daniele Adani, hanno innescato una reazione inaspettata dal tecnico rossonero. L’ex attaccante, che ha militato in squadre come Bari, Inter, Roma e Milan, ha sostenuto ripetutamente che il declino della Nazionale sia riconducibile agli anni passati sotto la guida di Allegri, accusandolo inoltre di non possedere le competenze necessarie per allenare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allegri sfida Cassano: “Se ho influenzato il calcio, è un onore

“Dice che ho condizionato il calcio italiano? Lo ringrazio, è un complimento”: Allegri risponde a Cassano“Ho un bel ricordo di Cassano come giocatore, l’ho allenato e tecnicamente si avvicinava molto a Ronaldinho, uno che metteva la palla ovunque...

Cassano: “Allegri sta portando nel baratro il nostro calcio: queste persone devono andare fuori dal ca**o”Antonio Cassano, non è un segreto certamente, non stima affatto Massimiliano Allegri.

Allegri sul rigore in #ComoMilan

Temi più discussi: Cassano attacca pesantemente Allegri e spiega la principale colpa del tecnico del Milan: Sta portando nel baratro il nostro calcio; Napoli-Milan è la partita di Allegri, parla il suo ex compagno in azzurro: Max allenatore nato; Napoli-Milan è anche sfida sul mercato: forte interesse per un talento della Ligue 1; Emery fa sognare i top club italiani: La Serie A mi ha sempre affascinato, per me sarebbe una grande sfida!.

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Cassano: la risposta ai pagliacci, retroscena sulla Roma e la bocciatura del Milan di AllegriL'ex fantasista barese, Antonio Cassano, attacca ancora Max Allegri dopo Napoli-Milan, esalta Lautaro e analizza la Roma: duro affondo anche su Gasperini, Ranieri e Massara. sport.virgilio.it

Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa, prima della sfida contro l'Udinese. "Una partita non destabilizza il lavoro di un anno. Alla.fine valuteremo tutto e tutti con equilibrio e lucidità, senza farci travolgere dagli eventi". Cosa ne pensate - facebook.com facebook

Allegri in ritiro, Conte no: gli approcci diversi di Milan e Napoli in vista della sfida del Maradona x.com