Dopo le recenti dichiarazioni di Antonio Cassano, l’allenatore ha deciso di intervenire durante una conferenza stampa per rispondere alle critiche. Allegri ha affermato di aver sempre suggerito a un suo giocatore di avvicinarsi a un famoso ex calciatore e ha commentato di essere responsabile di tutto ciò che riguarda la squadra. La discussione ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi.

Sappiamo ormai come Antonio Cassano non sia proprio un ammiratore del gioco di Massimiliano Allegri. Dal suo arrivo sulla panchina del Milan l'ex fantasista rossonero che è stato allenato proprio da Allegri vincendo anche uno scudetto con il Diavolo, ha parlato e criticato settimanalmente l'allenatore rossonero (qui le critiche dopo Napoli-Milan). "Allegri è il principale allenatore non allenatore. Sta portando nel baratro il nostro calcio, è il disastro fatto da Allegri e i suoi leccaculo negli ultimi dieci anni. Non sa allenare, parla senza senso, continua a guadagnare tanti soldi e non capisco perché", queste le ultime dichiarazioni dell'ex attaccante del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri risponde a Cassano: “Dicevo sempre si avvicinasse a Ronaldinho. Se sono responsabile di tutto …”

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Temi più discussi: Cassano: la risposta ai pagliacci, retroscena sulla Roma e la bocciatura del Milan di Allegri; Cassano demolisce Allegri e invoca il Milan per salvare l'Italia: Vi dovete vergognare tutti; Adani e Cassano distruggono il Milan di Allegri: Passivi e senza idee, ha fatto schifo a Napoli; Cassano smonta Allegri dopo Napoli-Milan: Lo fanno passare da Nazionale ma è uno schifo.

Allegri risponde a Cassano: Che complimento mi ha fatto... Da giocatore lo avvicino a RonaldinhoIl tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha risposto anche ad Antonio Cassano, nel corso della conferenza stampa. L'ex talento di Bari Vecchia,. tuttomercatoweb.com

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