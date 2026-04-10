Allarme posate | ritiro urgente per eccesso di cromo nei lotti Ma Maison
Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di ritiro urgente di un lotto di posate distribuito nei punti vendita Maury’s. Il motivo dello stop riguarda un livello di cromo superiore ai limiti di sicurezza stabiliti, che potrebbe rappresentare un rischio per la salute dei consumatori. La comunicazione invita i consumatori a restituire le posate interessate e a consultare eventuali indicazioni fornite dalle autorità sanitarie.
Il Ministero della Salute ha lanciato un allarme che riguarda direttamente la tavola di molte famiglie italiane, ordinando il ritiro immediato di un set di posate venduto nei punti vendita Maury’s. Il provvedimento colpisce la linea Exagona del marchio Ma Maison, a causa di una criticità rilevata nei livelli di cromo presenti nei materiali, con potenziali rischi per chiunque utilizzi questi utensili per consumare i pasti. L'allerta è scattata dopo che i test di laboratorio condotti su alcuni col . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Richiamo di posate per cromo superiore ai limiti: allarme per lotti di coltelli, forchette e cucchiaiRichiamo del Ministero della Salute per le posate Ma Maison linea Exagona, a causa di una quantità di cromo oltre i limiti.
Richiamate posate da tavola per eccesso di cromo, i rischi per la saluteIl Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo avviso di richiamo che riguarda un set completo di posate da tavola a marchio Ma Maison, linea...