La Commissione europea ha approfittato dell'aumento dei prezzi della benzina per proporre misure di risparmio energetico, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2. La richiesta riguarda principalmente il razionamento dei consumi e l'adozione di provvedimenti per limitare l'uso di carburanti fossili. La decisione è stata comunicata in un momento di crescente preoccupazione per i costi energetici e le conseguenze ambientali.

La benzina a tre euro al litro forse non da tutti in Europa è vista come una tragedia. Questa Europa e questa Commissione hanno un obiettivo strategico di fondo: ridurre le emissioni. Tutto il resto è sacrificabile e ogni scusa è una opportunità per raggiungere questo obiettivo. I razionamenti con riduzione dei consumi son quindi una benedizione per questa classe dirigente totalmente scollegata dalla realtà e profondamente sfavorevole se non contraria alle attività economiche imprenditoriali. L’industria è un male da estirpare secondo il pensiero profondo di questa Unione europea. Non si spiegano altrimenti le infinite misure che, attraverso Green deal e normative assurde, hanno distrutto intere filiere industriali e in generale l’industria manifatturiera europea. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Alla Ue la benzina alle stelle sta bene

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