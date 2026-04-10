Alla scoperta del parco cittadino in sella ad un pony

Da lanazione.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri mattina, al punto Menchetti nel parco Giotto, è stata annunciata la terza edizione dell'evento

Arezzo, 10 aprile 2026 – Presentata ieri mattina al punto Menchetti al parco Giotto la terza edizione " ", che proprio nel polmone verde della città proporrà una serie di pomeriggi dedicati a bambini e ragazzi. Un progetto di promozione sportiva che si pone l’obiettivo di avvicinare all’equitazione bambini e ragazzi (anche con disabilità) e che vuol dare l’opportunità di salire in sella gratis pure a coloro che magari non avranno mai la possibilità di andare nei circoli ippici. L’evento, che ha il contributo e il patrocinio del Comune di Arezzo ed il patrocinio di Coni e Fise Toscana si svolgerà al Parco Pertini in zona Giotto sabato 11 aprile e poi il 19 aprile, 23 maggio e 20 settembre 2026, sempre dalle 16 alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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