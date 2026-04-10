Alla San Giovanni riapre il bar Ma sarà speciale

Il bar all’interno della biblioteca di San Giovanni riaprirà entro maggio, grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato

Entro maggio le associazioni di volontariato "Auser San Giovanni" e "So Fare" riapriranno al pubblico il bar interno alla biblioteca san Giovanni. Sarà il primo “Caffé letterario.di stampo sociale“. Cioè? Come altre esperienze in città la gestione sarà affidata a persone con disabilità, supportate nella gestione da un gruppo di volontari e tutor. Tante iniziative saranno organizzate in coprogettazione con la Biblioteca. A debuttare sarà una prima mezza dozzina di giovani con disturbi dello spettro autistico accompagnati nella formazione professionale e nel servizio da una rete solidaristica molto ampia. Oltre all’esperienza di due... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Torna a splendere l’antica chiesa. San Giovanni riapre ai fedeliSarà ufficialmente inaugurata martedì 24 giugno, dopo le opere di ristrutturazione, la chiesa di San Giovanni Battista al castello di Borzano. Dopo otto mesi, sono conclusi gli interventi di recupero ... ilrestodelcarlino.it

09.04.2026 (786) AGRIGENTO - Nasce al “San Giovanni di Dio” l’ambulatorio di psicologia in Ostetricia e Ginecologia: un nuovo servizio per la cura integrata della donna Un nuovo spazio dedicato all’ascolto e alla presa in carico globale della donna prende - facebook.com facebook