Alisson Santos ha condiviso la sua esperienza nel secondo episodio di “Small Talk”, disponibile sui canali ufficiali della SSC Napoli. Nel video, il calciatore parla di un momento speciale in carriera, quando ha segnato al Maradona, e di come quell’episodio gli abbia dato la sensazione di aver raggiunto un traguardo importante. Santos si confronta anche su aspetti della vita privata, offrendo un’immagine diretta e sincera di sé stesso.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Alisson Santos si racconta e lo fa senza filtri, tra campo e vita privata, nel secondo episodio di “Small Talk” pubblicato sui canali ufficiali della SSC Napoli. L’attaccante brasiliano ripercorre il suo percorso, l’impatto con il calcio italiano e soprattutto le emozioni vissute con la maglia azzurra, a partire da quel primo gol che ha segnato un punto di svolta personale oltre che sportivo. «In quell’azione ho stretto verso il centro così che i difensori mi concedessero un po’ più di spazio. Lì Giovane mi ha trovato in buona posizione, ho controllato con il sinistro per aggiustarmi palla ed ho calciato in porta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Alisson Santos: “Segnare al Maradona è stato il momento in cui ho capito di avercela fatta”

Meno Malen che c’è Alisson Santos: il Napoli riagguanta la Roma, è 2-2 al MaradonaTempo di lettura: 4 minutiSe il derby del nord di ieri tra Inter e Juventus è stato quello delle polemiche, quello del sud è stato certamente...

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Temi più discussi: Alisson Santos, la scommessa vinta di Manna: il Napoli ha deciso il riscatto, contratto fino al 2031; Napoli, doppia super notizia: non solo la vittoria sul Milan ma deciso pure il riscatto di un giocatore!; Il protagonista in positivo é l’esplosività del brasiliano; VIDEO SSCN - Napoli, Alisson Santos: Il mio primo gol in azzurro una grandissima emozione, sia il club che i tifosi mi hanno fatto sentire a casa, desideravo tanto venire qui.

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Il grande dubbio di Antonio Conte in vista della sfida di Parma riguarda Alisson Santos Il brasiliano contro il Milan è entrato nel secondo tempo e ha spaccato la partita, come già successo altre volte, e si candida inevitabilmente ad una maglia da titolare - facebook.com facebook

#Napoli, Antonio #Conte potrebbe cambiare la formazione in vista della partita contro il #Parma: #Anguissa potrebbe partire dalla panchina, con #McTominay arretrato al suo posto e Alisson #Santos titolare in coppia con Kevin #DeBruyne. @SkySport x.com