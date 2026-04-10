Alisson o Fab Four | chi gioca contro il Parma?

Il Napoli si avvicina alla partita contro il Parma con un’incertezza sulla formazione titolare. La decisione riguarda tra Alisson, il portiere, e i quattro giocatori noti come il

Il centrocampista brasiliano, arrivato quasi in punta di piedi, ha saputo conquistare tutti in poco tempo. Le sue prestazioni, soprattutto nell’ultima gara, hanno acceso l’attenzione dello staff tecnico. Con le sue accelerazioni e la capacità di saltare l’uomo, Alisson è diventato una risorsa preziosa, capace di cambiare ritmo alla partita anche nei momenti più complicati. Proprio per questo, Conte sta valutando seriamente l’ipotesi di schierarlo dal primo minuto contro il Parma. Una scelta che però comporterebbe un sacrificio importante: uno dei titolari del gruppo offensivo potrebbe partire dalla panchina. Tra i principali indiziati c’è Frank Anguissa, non ancora al massimo della condizione dopo l’infortunio. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche: Napoli, contro il Genoa Conte gioca nuove carte: Giovane e Alisson le soluzioni in avanti

Leggi anche: Hojlund torna titolare a Parma-Napoli: Conte ripristina il 3-4-2-1 con i Fab Four, De Bruyne e McTominay trequartisti

Temi più discussi: Parma-Napoli, tentazione Alisson per Conte: il brasiliano insidia uno dei Fab Four – CdS; Parma-Napoli, Alisson potrebbe partire dal 1?: resta fuori uno dei Fab Four!; Cambia Napoli, dai fab-four al tridente: le idee di Conte per rincorrere l'Inter; ? NAPOLI-MILAN. Le probabili formazioni: ballottaggio in difesa per Conte, a centrocampo tornano i Fab Four.

Alisson o ancora i Fab Four? Gazzetta: Conte ha una tentazioneIl Napoli accelera la preparazione in vista della trasferta di Parma con una seduta tecnico-tattica a Castel Volturno che inizia a delineare le possibili scelte di Conte. Secondo quanto riferito dalla ... tuttonapoli.net

Napoli, il dubbio di Conte verso Parma: Alisson Santos o ancora i Fab Four?Verso la sfida di Parma, Antonio Conte ha praticamente sciolto tutti i nodi di formazione. Tutti, tranne uno. Il tecnico azzurro riflette sull’utilizzo. tuttomercatoweb.com

Napoli, possibile impiego da titolare per Alisson contro il Parma: ballottaggio con uno dei Fab Four Articolo completo nel primo commento. - facebook.com facebook

Napoli-Milan, pari vietato. Conte con i “Fab Four”, Allegri lancia Fullkrug. Leao in panchina x.com