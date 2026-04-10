Il giornalista ha commentato le possibili mosse della Juventus in vista della prossima sessione di mercato, concentrandosi sulla candidatura del portiere Alisson. Secondo quanto dichiarato, un esperto avrebbe preferito optare per un altro portiere e cercare un’esperienza diversa rispetto a quella proposta. La valutazione si concentra sulla scelta del portiere e sulle possibili alternative che potrebbero rafforzare la rosa bianconera.

di Luca Fioretti Alisson Juve, Balzarini boccia il possibile colpo: le dichiarazioni del giornalista su uno degli obiettivi della dirigenza bianconera per l’estate. Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato così di Alisson, uno dei portieri accostati al calciomercato Juve in vista della prossima sessione estiva. Le sue parole. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE BALZARINI – « Personalmente tra un Alisson che ha dei problemi muscolari, lo dico fuori dei denti, e un Carnesecchi che ti dà continuità per 7-8 anni, non ho dubbi sulla scelta e vado a cercare l’esperienza da un’altra parte. Però chiaramente io non sono la Juve, non metto mano ai contratti, ai bilanci, alle strategie e quant’altro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alisson Juve, Balzarini boccia il possibile colpo: «Sceglierei quel portiere e andrei a cercare l’esperienza da un’altra parte»

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