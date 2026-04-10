Alexander Zverev ha superato il suo avversario in tre set nel primo quarto di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Dopo una lunga partita, il tennista tedesco, numero tre del mondo, ha prevalso su un avversario che ha mostrato spavalderia, portando a casa la vittoria e il passaggio alla semifinale. La sfida si è conclusa con un risultato che ha confermato l'esperienza di Zverev nel torneo.

Una vittoria di esperienza e solidità. Alexander Zverev (n. 3 del mondo) si è imposto nel primo quarto di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del celebre Monte Carlo Country Club, il tedesco ha prevalso contro uno spavaldo João Fonseca, capace di mettere in mostra tutte le sue qualità e di confermare quanto di buono si dice sul suo conto. Zverev ha chiuso sul 7-5 6-7 (3) 6-3, dopo 2 ore e 42 minuti di gioco, costretto al terzo set dalla reazione del sudamericano, che ha esibito colpi e carattere per raddrizzare una partita che sembrava compromessa, sotto di un set e di un break. Alla distanza, come detto, il maggior... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alexander Zverev piega uno spavaldo Fonseca dopo una maratona ed accede in semifinale a Montecarlo

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Jannik #Sinner in modalità alieno domina Alexander Zverev, serve da fenomeno nel tie-break e vola in finale a #Miami. 16 vittorie di fila nei Masters 1000, ZERO set persi Domani si va a prendersi tutto contro Jirí Lehecka x.com