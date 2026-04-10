Alessandro Stefano Scarpat tra sport e spettacolo

Alessandro Stefano Scarpat si distingue per aver unito nel suo percorso sport e spettacolo. Ha sviluppato una carriera che include attività sportive e impegni nel settore dello spettacolo, dimostrando interesse e impegno in entrambi i settori. La sua esperienza si caratterizza per un mix di lavoro, passioni e obiettivi di crescita personale e professionale.

Un percorso tra lavoro, passioni sportive e ambizioni nel mondo dello spettacolo che racconta determinazione, energia e voglia di crescita personale e professionale Alessandro Stefano Scarpat, 38 anni, vive ad Albisola Superiore, in Liguria. Alto 182 cm, occhi azzurri e capelli biondo scuro, parla italiano e inglese. Fisico sportivo e presenza energica, si distingue per un carattere solare e determinato, qualità che accompagnano il suo percorso tra lavoro, sport e spettacolo. «Lavoro come rappresentante nel settore dell’illuminazione e, nel tempo libero, faccio l’allenatore di calcio». Hai già avuto esperienze nel mondo dello spettacolo e vuoi ampliarle, giusto? «Sì, fin da giovane ho avuto contatti con questo mondo, anche grazie ai miei genitori che lavorano nel settore. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Il percorso di Manuel Corcione tra sport e spettacoloIl percorso di Manuel Corcione tra sport e spettacolo Uno studente di Scienze Motorie che unisce disciplina, ambizione e curiosità per costruire il...

Leggi anche: Dai concerti di San Siro alle case olimpiche, Milano tra sport, spettacolo e mondanità