Alcaraz-Bublik oggi ATP Montecarlo 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa l’incontro tra Alcaraz e Bublik, valido per i quarti di finale del torneo ATP di Montecarlo. La partita si svolge nel quadro del torneo su cemento e si prevede che inizi nel pomeriggio. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e sarà possibile seguirlo anche tramite servizi di streaming online. La sfida rappresenta uno degli appuntamenti principali della giornata nel torneo montepellese.

Nell’incontro valevole per i quarti di finale del tabellone di singolare del torneo ATP di Montecarlo, primo Masters 1000 stagionale sulla terra, Carlos Alcaraz, numero uno del mondo e detentore del titolo, affronta, terzo match sul campo Ranieri III, il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero otto. Lo spagnolo, dopo aver superato gli ostacoli Baez ed Etcheverry, affronta, per la prima volta in carriera, il temibile kazako. Per riuscire ad avere ragione del quotato avversario Alcaraz dovrà sfoderare una prova maiuscola sul piano della qualità del gioco e della tenuta mentale. Bublik ha superato negli ottavi di finale il ceco Jiri Lehecka ed è giocatore in possesso di un solido servizio e colpi da fondo dirompenti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alcaraz-Bublik oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming Berrettini-Bublik oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingSecondo turno in arrivo per Matteo Berrettini a Miami: nel torneo che dal 2019 si è trasferito dalle parti dell’Hard Rock Stadium arriva oggi la... Sinner-Humbert oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingDopo il felice esordio in doppio nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, l’azzurro Jannik Sinner scende in campo anche in singolare, e lo fa... One Point Slam | Australian Open 2026 Temi più discussi: Alcaraz-Bublik oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming; Live Carlos Alcaraz - Alexander Bublik - Montecarlo Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 10/04/2026; ATP Monte Carlo: Alcaraz sulle montagne russe, sfida inedita con Bublik nei quarti; Alcaraz ai quarti, avanti anche Zverev e Bublik. Alcaraz-Bublik oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingNell'incontro valevole per i quarti di finale del tabellone di singolare del torneo ATP di Montecarlo, primo Masters 1000 stagionale sulla terra, Carlos ... oasport.it ATP Montecarlo, Alcaraz: Io e Sinner non siamo imbattibili negli SlamTennis - Interviste | Che Bublik dica così aiuta molto e ti dà fiducia, ma non sono così d'accordo - dice Carlos Alcaraz -. Io primo nella lista dei migliori dritti? Sono d'accordo! ... ubitennis.com Anche il terzo quarto di finale a Monte Carlo è definito: sarà Bublik contro Alcaraz. Dopo il successo del kazako su Lehecka, anche Carlos – pur non essendo in perfetta forma – riesce a superare l'ostacolo Etcheverry. Lo spagnolo ha avuto la meglio sull'argent - facebook.com facebook Carlos Alcaraz mostra un brivido: “Ho salvato la partita”. E individua il colpo cruciale contro Bublik - x.com